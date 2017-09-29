Форвард "Динамо" Бєсєдін: В перерві тренери знайшли потрібні слова

Форвард "Динамо" Артем Бєсєдін після гри з "Партизаном" поділився своїми враженнями, як пише UA-Футбол.

- Вийшов непростий матч. Добре, що в перерві тренери знайшли потрібні слова і ми зломили хід гри. Тепер потрібно рухатися далі і всіма силами намагатися вийти з групи з першого місця.

- Ми так розуміємо, в роздягальні під час перерви була серйозна розмова?

- Звичайно, в першому таймі були помилки. Варто було всі питання вирішувати ще до перерви, але вийшло, як вийшло. Добре, що ми виправили свої недоліки і проявили характер. Тепер будемо готуватися до «Зорі».

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- Як поясните те, що обидва м'ячі «Динамо» привезло собі фактично на рівному місці, а могли пропустити і третій?

- Це футбол, таке іноді буває. Найголовніше після ігор робити правильні висновки і не повторювати подібні помилки в наступних матчах.

- Як можете оцінити команду суперника?

- Думаю, за майстерністю футболістів і досвідом у нас команда краща. На першому місці сьогодні був характер. У першому таймі ми програли більше боротьби, і через це пропустили м'ячі. Після перерви виправилися, направили гру в потрібне русло, нав'язали «Партизану» свій футбол і досягли непоганого результату.

- Як вам вдалося зробити таку гарну передачу на Буяльського, коли він забивав?

- Я обвів суперника і прострілив туди, де опинився Віталік, який і замкнув передачу.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло в гостьовому матчі Ліги Європи "Партизан" - 3:2, програючи по ходу гри з рахунком 0:2