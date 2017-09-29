Форвард "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро потрапив у ДТП

Вчора ввечері, повертаючись з концерту, в Голландії в ДТП потрапив нападаючий "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро, як пише UA-Футбол.

Форвард їхав на таксі, але таксист не впорався в керуванням і машина врізалася у відбійник. Життю Агуеро ніщо не загрожує, його врятував ремінь безпеки. Але все ж травм уникнути не вдалося. У Агуеро зламано ребро, а це залишає його без футболу мінімум на два місяці.

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Нагадаємо, що "Манчестер Сіті" є суперником "Шахтаря" в групі Ліги Чемпіонів. По термінах відновлення аргентинець повинен встигнути відновитися до харківського поєдинку, який запланований на 6 грудня.

Також форвард пропустить вирішальні матчі збірної Аргентини в відборі на ЧС-2018 проти збірних Еквадору і Перу.

Відзначимо, що в поточному сезоні Агуеро провів за "городян" 8 матчів і забив 7 голів.