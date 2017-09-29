Капітан "Динамо" Сидорчук: Не пам'ятаю, коли заміни настільки підсилювали гру

Капітан київського «Динамо» Сергій Сидорчук прокоментував вражаючий камбек у виїзному поєдинку проти «Партизана» у Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт столичного клубу:

- У першу чергу скажу, що це заслуга тренерів, які змогли достукатися до футболістів. Також дуже важливо, що здорово зіграли заміни. Не пам'ятаю, коли востаннє гравці, які вийшли на поле у другому таймі, настільки підсилювали гру. Спасибі хлопцям, які вийшли і, за великим рахунком, зробили результат, - почав Сидорчук.

Читайте такожТренер "Динамо" Хацкевич: Наші заміни допомогли суттєво посилити гру"Хочу вибачитися перед командою за другий гол. Напевно, якби у нас не було цієї команди, ми б опустили руки і не виграли цей матч. Але колектив у нас є. Спасибі хлопцям", - продовжив гравець.

А говорячи про переломний момент у грі, зауважив: "Ще, коли забили перший м'яч, відчули, що зможемо перемогти".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло в гостьовому матчі Ліги Європи "Партизан" - 3:2, програючи по ходу гри з рахунком 0:2