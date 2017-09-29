Тренер "Динамо" Хацкевич: Наші заміни допомогли суттєво посилити гру

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував гостьовий матч Ліги Європи проти загребського "Партизана" на традиційній післяматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт клубу.

Відповідаючи на питання про те, що тренер сказав команді в перерві, Хацкевич парирував: "Чекав цього питання. (Посміхається). Якщо повернутися до матчу з «Скендербеу», то тоді емоційний фон був таким, що потрібно було завести хлопців. Сьогодні ж, навпаки, їх треба було заспокоїти. У першому таймі була дуже висока зарядженість, і це призвело до великої кількості браку при переході від оборони до атаки. У перерві сказав хлопцям забути помилки, допущені в першому таймі, взяти м'яч під контроль і все-таки побудувати гру так, як ми і планували".

Говорячи про те, що Хачеріді не тренувався напередодні і не потрапив в заявку на матч, тренер зауважив: "У нього вчора ввечері з'явилися проблеми з горлом і загальним станом здоров'я. Хачеріді провів необхідні процедури, але сьогодні вранці він сказав, що не може готуватися до гри і що його стан не дозволяє йому перебувати навіть в запасі".

А говорячи про проведені заміни, констатував: "Заміни не підсилили нашу гру. Бесєдін добре чіплявся за м'яч, а Мораєс вирішив результат матчу. Хлопці вийшли і підсилили нашу гру. Можна сказати, що проведені нами заміни вплинули на результат матчу".

"Фактор першого голу дуже важливий для будь-якої команди. У нас в першому таймі був досить хороший момент, коли Гонсалес не зумів забити м'яч, перебуваючи у вигідній ситуації. Повторюся, в першому таймі було більше емоцій, ніж розумного футболу. У другому таймі заміни не підсилили нашу гру, та й самі хлопці грали в той футбол, який хочеться бачити від них і надалі", - підвів підсумок гри Хацкевич.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло сербський "Партизан" з рахунком 3:2, програючи після першого тайму 0:2.