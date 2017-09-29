Буяльський про матч "Динамо" - "Партизан": Нам потрібно спершу на свою голову щось придумати, а потім самим шукати вихід

По закінченню матчу Ліги Європи «Партизан» - «Динамо» (2:3) в ефірі телеканалу Футбол 2 події на полі прокоментував автор одного із забитих м'ячів Віталій Буяльський, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

На питання, чому перші тайми матчів проти албанського «Скендербеу» і «Партизана» не вдавалися, але команда незмінно переламувала хід подій згодом, гравець лаконічно зауважив:

- Нам потрібно спершу на свою голову щось придумати, а потім самим шукати вихід.

Говорячи про те, чи вважає гравець цю перемогу найемоційнішою в кар'єрі, зазначив: "Мабуть, так".

А на питання про те, що в перерві говорив тренер Олександр Хацкевич, зауважив: "Не кричав, вказав на помилки. Сказав, є 45 хвилин, щоб все виправити".

Також гравець торкнувся ситуації у своїй рідній Калинівці, Вінницької області: "Ми були на заїзді, годин в 11 вечора мені подзвонили і повідомили про подію. Це моя батьківщина, засмутився. Тримаю зв'язок з рідними і друзями, начебто зараз там все нормально".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло "Партизан" з рахунком 3:2, програючи після першого тайму 0:2.