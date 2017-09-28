Ліга Європи: результати всіх матчів

23:58, 28 вересня 2017
Футбол
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У Європі відбулися ігри 2-го туру групового етапу єврокубка.

Українські та хорватські команди склали дві пари учасників кваліфікації Ліги Європи / uefa.com

Сьогодні в Європі відбулися матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ліга Європи. 2-й тур.

28 вересня.

Астана - Славія Прага - 1:1

Атлетик - Зоря - 0:1

БАТЕ - Арсенал - 2:4

Вікторія Пльзень - Хапоель Беер-Шева - 3:1

Зеніт - Реал Сосьєдад - 3:1

Кельн - Црвена Звєзда - 0:1

Коньяспор - Гімарайнш - 2:1

Лаціо - Зюльте-Варегем - 2:0

Лугано - Стяуа - 1:2

Ніцца - Вітесс - 3:0

Ред Булл Зальцбург - Марсель - 1:0

Русенборг - Вардар - 3:1

Естерсунд - Герта - 1:0

АЕК - Аустрія - 2:2

Брага - Башакшехір - 2:1

Ліон - Аталанта - 1:1

Локомотив Москва - Злін - 3:0

Лудогорец - Хоффенхайм - 2:1

Маккабі Тель-Авів - Вільярреал - 0:0

Мілан - Рієка - 3:2

Партизан - Динамо Київ - 2:3

Скендербеу - Янг Бойз - 1:1

Шериф - Копенгаген - 0:0

Евертон - Аполлон - 2:2

Матчі 3-го туру відбудуться 19 жовтня.

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Теги: #Ліга Європи результати матчів