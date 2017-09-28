Ліга Європи: результати всіх матчів
У Європі відбулися ігри 2-го туру групового етапу єврокубка.
Сьогодні в Європі відбулися матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, повідомляє офіційний сайт змагань.
Ліга Європи. 2-й тур.
28 вересня.
Астана - Славія Прага - 1:1
Атлетик - Зоря - 0:1
БАТЕ - Арсенал - 2:4
Вікторія Пльзень - Хапоель Беер-Шева - 3:1
Зеніт - Реал Сосьєдад - 3:1
Кельн - Црвена Звєзда - 0:1
Коньяспор - Гімарайнш - 2:1
Лаціо - Зюльте-Варегем - 2:0
Лугано - Стяуа - 1:2
Ніцца - Вітесс - 3:0
Ред Булл Зальцбург - Марсель - 1:0
Русенборг - Вардар - 3:1
Естерсунд - Герта - 1:0
АЕК - Аустрія - 2:2
Брага - Башакшехір - 2:1
Ліон - Аталанта - 1:1
Локомотив Москва - Злін - 3:0
Лудогорец - Хоффенхайм - 2:1
Маккабі Тель-Авів - Вільярреал - 0:0
Мілан - Рієка - 3:2
Партизан - Динамо Київ - 2:3
Скендербеу - Янг Бойз - 1:1
Шериф - Копенгаген - 0:0
Евертон - Аполлон - 2:2
Матчі 3-го туру відбудуться 19 жовтня.