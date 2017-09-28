Ліга Європи: результати всіх матчів

У Європі відбулися ігри 2-го туру групового етапу єврокубка.

Сьогодні в Європі відбулися матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, повідомляє офіційний сайт змагань. Ліга Європи. 2-й тур. 28 вересня. Астана - Славія Прага - 1:1 Атлетик - Зоря - 0:1 БАТЕ - Арсенал - 2:4 Вікторія Пльзень - Хапоель Беер-Шева - 3:1 Зеніт - Реал Сосьєдад - 3:1 Кельн - Црвена Звєзда - 0:1 Коньяспор - Гімарайнш - 2:1 Лаціо - Зюльте-Варегем - 2:0 Лугано - Стяуа - 1:2 Ніцца - Вітесс - 3:0 Ред Булл Зальцбург - Марсель - 1:0 Русенборг - Вардар - 3:1 Естерсунд - Герта - 1:0 АЕК - Аустрія - 2:2 Брага - Башакшехір - 2:1 Ліон - Аталанта - 1:1 Локомотив Москва - Злін - 3:0 Лудогорец - Хоффенхайм - 2:1 Маккабі Тель-Авів - Вільярреал - 0:0 Мілан - Рієка - 3:2 Партизан - Динамо Київ - 2:3 Скендербеу - Янг Бойз - 1:1 Шериф - Копенгаген - 0:0 Евертон - Аполлон - 2:2 Матчі 3-го туру відбудуться 19 жовтня.

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