"Шахтар" на матчі УПЛ з "Карпатами" в Харкові вперше організує музичний фестиваль
За дві години до гри відбудуться виступи низки музичних колективів.
На матчі 11-го туру УПЛ «Шахтар» - «Карпати», який відбудеться 1 жовтня в Харкові, окрім футболу, також буде організована масштабна культурна програма для вболівальників – музичний фестиваль International Music Day, повідомляє Террикон.
Подібні активності для вболівальників пройдуть у Харкові вперше.
Перед матчем навколо ОСК «Металіст» відбудуться виступи харківських музичних колективів, які пройшли конкурсний відбір: Дуетів «Single Ladies» та «Double Acoustic», груп «А4» і AIRSOWND.
У чаші стадіону до матчу, в перерві та після гри для вболівальників будуть грати DJ Fed і MC Заряд. Передбачена розважальна програма з конкурсами.
Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Карпати» пройде в Харкові 1 жовтня. Початок матчу - о 17.00, а музичних виступів – о 15.00.
Квитки на гру вже можна придбати на офіційному сайті ФК "Шахтар".