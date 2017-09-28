"Шахтар" на матчі УПЛ з "Карпатами" в Харкові вперше організує музичний фестиваль

На матчі 11-го туру УПЛ «Шахтар» - «Карпати», який відбудеться 1 жовтня в Харкові, окрім футболу, також буде організована масштабна культурна програма для вболівальників – музичний фестиваль International Music Day, повідомляє Террикон.

Подібні активності для вболівальників пройдуть у Харкові вперше.

Перед матчем навколо ОСК «Металіст» відбудуться виступи харківських музичних колективів, які пройшли конкурсний відбір: Дуетів «Single Ladies» та «Double Acoustic», груп «А4» і AIRSOWND.

У чаші стадіону до матчу, в перерві та після гри для вболівальників будуть грати DJ Fed і MC Заряд. Передбачена розважальна програма з конкурсами.

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Карпати» пройде в Харкові 1 жовтня. Початок матчу - о 17.00, а музичних виступів – о 15.00.

Квитки на гру вже можна придбати на офіційному сайті ФК "Шахтар".