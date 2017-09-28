Мюнхенська "Баварія" звільнила Карло Анчелотті

Мюнхенський футбольний клуб "Баварія" звільнив головного тренера Карло Анчелотті, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тренера звільнили на наступний день після поразки команди в Лізі чемпіонів від французького ПСЖ з рахунком 0:3.

Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге зазначив:

Читайте такожКерівництво "Баварії" після розгрому від "ПСЖ" обговорить звільнення Анчелотті"Гра команди з самого початку сезону не відповідала нашим очікуванням. Матч у Парижі показав, що нам необхідно вживати заходів. Хасан Саліхаміджич і я провели з Карло Анчелотті серйозну і чесну розмову і повідомили йому про наше рішення. Я хотів би подякувати Карло за спільну роботу і шкодую про такий розвиток подій. Карло - мій друг, він ним і залишиться. Але ми повинні були прийняти професійне рішення заради блага "Баварії". Тепер я очікую від команди позитивну тенденцію і абсолютне бажання досягти поставлені на сезон цілі."

Команда Карло Анчелотті - Давіде Анчелотті, Джованні Маурі, Франческо Маурі і Міно Фулко - також покине "Баварію" разом з екс-головним тренером

Керівництво командою візьме на себе асистент головного тренера Віллі Саньоль. Найближчої неділі, в матчі проти "Герти" Саньоль буде керувати "Баварією" у якості тимчасового тренера, йдеться в повідомленні клубу.