Мюнхенська "Баварія" звільнила Карло Анчелотті
Тимчасовим тренером команди буде Віллі Саньоль
Мюнхенський футбольний клуб "Баварія" звільнив головного тренера Карло Анчелотті, повідомляє офіційний сайт клубу.
Тренера звільнили на наступний день після поразки команди в Лізі чемпіонів від французького ПСЖ з рахунком 0:3.
Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге зазначив:
Читайте такожКерівництво "Баварії" після розгрому від "ПСЖ" обговорить звільнення Анчелотті"Гра команди з самого початку сезону не відповідала нашим очікуванням. Матч у Парижі показав, що нам необхідно вживати заходів. Хасан Саліхаміджич і я провели з Карло Анчелотті серйозну і чесну розмову і повідомили йому про наше рішення. Я хотів би подякувати Карло за спільну роботу і шкодую про такий розвиток подій. Карло - мій друг, він ним і залишиться. Але ми повинні були прийняти професійне рішення заради блага "Баварії". Тепер я очікую від команди позитивну тенденцію і абсолютне бажання досягти поставлені на сезон цілі."
Команда Карло Анчелотті - Давіде Анчелотті, Джованні Маурі, Франческо Маурі і Міно Фулко - також покине "Баварію" разом з екс-головним тренером
Керівництво командою візьме на себе асистент головного тренера Віллі Саньоль. Найближчої неділі, в матчі проти "Герти" Саньоль буде керувати "Баварією" у якості тимчасового тренера, йдеться в повідомленні клубу.