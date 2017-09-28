Порошенко підписав указ про надання гравцеві "Шахтаря" Марлосу українського громадянства - ЗМІ

Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання бразильському півзахисникові «Шахтаря» Марлосу українського громадянства, повідомляє «Українська Правда».

В адміністрації президента кажуть, що є позитивне рішення комісії з цього питання, але інформацію про наявність відповідного указу поки не підтвердили і не спростували.

За даними ФФУ, в даний момент йде процес надання громадянства дружині і дітям футболіста.

Видання не виключає, що бразильця додатково викличуть у збірну України на завершальні матчі відбору на ЧС-2018 з Косово і Хорватією.

Марлос виступає в Україні з 2012 року. Спочатку він грав за «Металіст», а в 2014 році підписав контракт з «Шахтарем».

Зазначимо, що на сайті президента текст указу про надання громадянства Марлосу поки відсутній.

Як повідомляв УНІАН, вперше про надання Марлосу українського громадянства стало відомо вчора.