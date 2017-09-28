"Металіст-1925" представив нового головного тренера

В конференц-залі стадіону "Металіст" у Харкові відбулося представлення нового головного тренера футбольного клубу "Металіст 1925".

Обов'язки наставника команди покладено на Олександра Іванова. Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста 1925".

Крім того, голова зборів засновників ТОВ "ФК "Металіст 1925" Харків" Сергій Стороженко і генеральний директор клубу Володимир Лінке повідомили про обставини розставання з екс-головним тренером команди Олександром Призетком.

Було підкреслено, що контракт розірваний за взаємною згодою, а саме розставання пройшло у цивілізованій площині.

Потім Сергій Стороженко представив всім присутнім Олександра Іванова, який був затверджений на посаді головного тренера.

Раніше Іванов працював у тренерському штабі Мирона Маркевича в "Металісті" та "Дніпрі", а з 2016-го за погодженням з Мироном Маркевичем працював тренером-консультантом команди "Рух" (Винники).

Відзначимо, що "Металіст 1925" на даний момент лідирує у групі "Б" другої ліги чемпіонату України.