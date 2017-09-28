Керівництво "Баварії" після розгрому від "ПСЖ" обговорить звільнення Анчелотті

«Баварія» може звільнити Карло Анчелотті з поста головного тренера. Про це повідомляє Bild.

Очікується, що керівництво мюнхенської команди проведе екстрене зібрання сьогодні ввечері, після того, як всі представники клубу повернуться з Парижа.

Як повідомляв УНІАН, напередодні «Баварія» у столиці Франції крупно програла «ПСЖ» з рахунком 0:3.

На зборах керівники клубу обговорять майбутнє Анчелотті. Відзначається, що варіант зі звільненням тренера не виключений.

Голова правління «Баварії» Карл-Хайнц Румменігге і спортивний директор Хасан Саліхаміджич не захотіли давати коментарі з приводу ситуації з Анчелотті. У разі звільнення італійця тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера може стати його асистент Віллі Саньоль.