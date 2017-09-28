Матчі "Динамо" та "Зорі" у Лізі Європи: де дивитися?

Сьогодні у Більбао та Белграді відбудуться поєдинки українських клубів у Лізі Європи.

Луганська "Зоря" зіграє в іспанському Більбао з місцевим "Атлетіком". Матч розпочнеться о 20.00 за київським часом, а з 19.50 спеціализований канал "Футбол 1" почне пряму трансляцію зустрічі.

Читайте також"Динамо" є фаворитом у грі з "Партизаном", а у "Зорі" майже немає шансів проти "Атлетіка" - букмекериКиївське "Динамо" також на виїзді зустрінеться із сербським "Партизаном". Матч почнеться о 22.05 за київським часом. Зустріч транслюватиметься одразу на двох вітчизняних телеканалах. О 21.50 - початок трансляції на телеканалі "Україна", а о 21.55 - на каналі "Футбол 2".