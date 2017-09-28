П'ятов лідирує за кількістю відбитих ударів в стартових турах Ліги чемпіонів
12:48, 28 вересня 2017Футбол
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На рахунку голкіпера "Шахтаря" 12 сейвів, включаючи відбитий пенальті в поєдинку з "Ман Сіті".
Андрій Пятов - один з кращих у складі "Шахтаря" в перших двох турах ЛЧ / Reuters
Голкіпер «Шахтаря» Андрій П'ятов лідирує за кількістю відбитих ударів за підсумками перших двох турів групового етапу Ліги чемпіонів.
П'ятов у двох матчах з "Наполі" і "Манчестер Сіті" відбив 12 ударів у ствір воріт своєї команди, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Читайте такожП'ятов: Зараз 21 століття, я знав, куди проб'є АгуероНагадаємо, Андрій П'ятов в матчі з «Манчестер Сіті» (0:2) відбив 11-метровий у виконанні Серхіо Агуеро.
Друге і третє місця за кількістю сейвів ділять голкіпер «Марібора» Ясмін Ханданович і воротар ЦСКА Ігор Акінфєєв.
Зазначимо, що Акінфєєв в матчі з «МЮ» (1:4) пропустив в 41-му поспіль матчі Ліги чемпіонів, збільшивши антирекорд турніру.
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