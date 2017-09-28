"Ліверпуль" поскаржився на расизм з боку фанатів "Спартака"

«Ліверпуль» відправив до УЄФА скаргу за підсумками виїзного матчу Юнацької ліги з «Спартаком».

Мерсисайдці стверджують, що форвард молодіжної команди Боббі Адеканье зазнав нападів расизму під час гри з боку вболівальників московського клубу.

18-річного голландця нігерійського походження ображали словесно і жестами під час виходу на заміну на 59-й хвилині та у час, що залишився до кінця матчу, повідомляє The Telegraph.

Під час матчу основних команд фанати московського клубу також відзначилися з негативного боку. На стадіоні були розвішені образливі банери, а також було чути образливі скандування на адресу "Ліверпуля".

В результаті Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарну справу проти московського "Спартака" за підсумками матчу. 19 жовтня справу розгляне Управління з контролю, етики та дисципліни УЄФА.