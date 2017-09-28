"Динамо" є фаворитом у грі з "Партизаном", а у "Зорі" майже немає шансів проти "Атлетіка" - букмекери

Провідні букмекерські контори світу оцінили шанси українських команд в сьогоднішніх матчах Ліги Європи.

Київське "Динамо" зустрінеться в Белграді з місцевим "Партизаном". Нагадаємо, матч пройде без глядачів. Як повідомляє спеціалізований портал Betexplorer, який зібрав дані 25 провідних контор світу, у киян більше шансів на перемогу. Виграш "Динамо" оцінюється середнім коефіцієнтом 2,05. Найбільшу віру в перемогу українського віце-чемпіона має youwin (коефіцієнт - 1,98), найменшу - Betfair Exchange (2,12).

Середній коефіцієнт на нічию - 3,31, а перемога "Партизана" оцінюється як 3,66.

"Зоря", в той же час, серед усіх команд Ліги Європи має найменші шанси перемогти в цьому турі. Середній коефіцієнт на успіх луганчан у виїзному матчі з "Атлетіком" - 12,88. Контори William Hill, bwin і bet365 дають надвисокі ставки на перемогу "Зорі" - 15,00.

Нічия в цьому поєдинку також малоймовірна - коефіцієнт 5,83. А на перемозі "Атлетіка" багато не заробити - середній коефіцієнт усього 1,23.

Поєдинок "Атлетік" - "Зоря" розпочнеться о 20.00, а о 22.05 стартує гра "Партизан" - "Динамо".