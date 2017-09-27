ПСЖ обіграв "Баварію" в матчі Ліги чемпіонів (результати всіх ігор)
23:38, 27 вересня 2017Футбол
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Відбулася друга половина матчів 2-го туру Ліги чемпіонів.
ПСЖ обіграв "Баварію" в Лізі чемпіонів / Reuters
У Європі відбулися чергові матчі 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в центральному з яких, французький "Парі-Сен Жермен" обіграв німецьку "Баварію", повідомляє офіційний сайт змагань.
Гра завершилася з рахунком 3:0.
Парижани вже після першого тайму вели з рахунком 2:0. Голи на рахунку Дані Алвеса (2-а хвилина) і Кавані (31). А після перерви, на 63-й хвилині, рахунок до розгромного довів Неймар.
Ліга чемпіонів. 2-й тур.
27 вересня
"Карабах" - "Рома" - 1:2
"Атлетіко" - "Челсі" - 1:2
"Ювентус" - "Олімпіакос" - 2:0
"Спортинг" - "Барселона" - 0:1
"Андерлехт" - "Селтік" - 0:3
"Парі-Сен-Жермен" - "Баварія" - 3:0
ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" - 1:4
"Базель" - "Бенфіка" - 5:0
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