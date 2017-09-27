Київське "Динамо" зіграло внічию з міланським "Інтером" в Юнацькій лізі УЄФА

У Мілані відбулася гра першого кола Юнацької ліги УЄФА, в якій "Інтер" приймав київське "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:2.

При цьому, на 67-й хвилині "Динамо" вело в рахунку 0:2. На початку гри, на 10-й хвилині, Георгій Циташвілі відкрив рахунок, а в середині другого тайму Микола Шапаренко подвоїв перевагу киян. Втім, вже за 4 хвилини рахунок був рівний. На 69-й Андреа Пінамонті реалізував пенальті, а на 71-й зрівняв рахунок Йенс Одгор.

Матч-відповідь відбудеться в Києві, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, рівно за три тижні, 18 жовтня.