Київське "Динамо" зіграло внічию з міланським "Інтером" в Юнацькій лізі УЄФА
18:12, 27 вересня 2017Футбол
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Матч завершився з рахунком 2:2.
"Інтер" і "Динамо" зіграли внічию в першому матчі Юнацької ліги УЄФА / fcdynamo.kiev.ua
У Мілані відбулася гра першого кола Юнацької ліги УЄФА, в якій "Інтер" приймав київське "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 2:2.
При цьому, на 67-й хвилині "Динамо" вело в рахунку 0:2. На початку гри, на 10-й хвилині, Георгій Циташвілі відкрив рахунок, а в середині другого тайму Микола Шапаренко подвоїв перевагу киян. Втім, вже за 4 хвилини рахунок був рівний. На 69-й Андреа Пінамонті реалізував пенальті, а на 71-й зрівняв рахунок Йенс Одгор.
Матч-відповідь відбудеться в Києві, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, рівно за три тижні, 18 жовтня.
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