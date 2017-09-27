"Динамо" вирушило на матч Ліги Європи в Белград без Мбокані

7 вересня київське «Динамо» вирушило в Сербію на матч другого туру групового раунду Ліги Європи проти бєлградського «Партизана».

На матч із сербами головний тренер киян Олександр Хацкевич взяв 22 футболісти:

Воротарі: Коваль, Рудько, Бущан.

Захисники: Хачеріді, Віда, Морозюк, Пантіч, Кадар, Піваріч, Кендзьора.

Півзахисники: Гусєв, Гармаш, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв, Циганков, Корзун, Гонсалес, Вантух.

Нападники: Мораєс, Бесєдін, Кравець.

В Києві залишився нападник Дьємерсі Мбокані, який через пошкодження не допоможе «Динамо» у виїзній грі.

Нагадаємо, поєдинок "Партизан" - "Динамо" пройде без глядачів через санкції УЄФА щодо сербського клубу.