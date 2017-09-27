"Динамо" вирушило на матч Ліги Європи в Белград без Мбокані
12:21, 27 вересня 2017Футбол
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Олександр Хацкевич взяв із собою 22 футболіста.
Дьємерсі Мбокані через пошкодження не зіграє з "Партизаном" / xsport.ua
7 вересня київське «Динамо» вирушило в Сербію на матч другого туру групового раунду Ліги Європи проти бєлградського «Партизана».
На матч із сербами головний тренер киян Олександр Хацкевич взяв 22 футболісти:
Воротарі: Коваль, Рудько, Бущан.
Захисники: Хачеріді, Віда, Морозюк, Пантіч, Кадар, Піваріч, Кендзьора.
Півзахисники: Гусєв, Гармаш, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв, Циганков, Корзун, Гонсалес, Вантух.
Нападники: Мораєс, Бесєдін, Кравець.
В Києві залишився нападник Дьємерсі Мбокані, який через пошкодження не допоможе «Динамо» у виїзній грі.
Нагадаємо, поєдинок "Партизан" - "Динамо" пройде без глядачів через санкції УЄФА щодо сербського клубу.
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