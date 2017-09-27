Гравець "Шахтаря" Марлос отримав українське громадянство, щоб виступати за збірну України - ЗМІ
11:30, 27 вересня 2017Футбол
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Бразильський футболіст чекає дозвільних документів від ФІФА.
Марлос отримав українське громадянство / shakhtar.com
Бразильський півзахисник «Шахтаря» Марлос отримав українське громадянство. Про це стало відомо сайту «Динамоманія».
Тепер футболіст чекає дозвільних документів від ФІФА, щоб отримати право виступати за збірну України.
У разі одержання цих документів хавбек зможе зіграти за нашу збірну вже в найближчих матчах.
Нагадаємо, що 6 жовтня національна команда зіграє в албанському Шкодері матч відбіркового циклу ЧС-2018 проти Косова, а 9 жовтня прийматиме в Києві збірну Хорватії.
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