Гвардіола: "Шахтар" - одна з найкращих команд, проти яких я грав

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над «Шахтарем» (2:0) в матчі Ліги чемпіонів.

«Шахтар» — одна з найкращих команд, проти яких я коли-небудь грав. Їх стилю дуже важко протистояти.

Вони чудово контролюють м'яч, а коли він дістається Тайсону, Марлосу, Бернарду і особливо Фреду, то одним пасом може організуватися атака.

Чудова командна швидкість попереду, швидкі передачі властиві майже всім футболістам, наприклад, Ісмаїлі та іншому крайньому захиснику.

«Шахтар» добре організовано в обороні. Всі ці фактори змушують мене пишатися своїми футболістами і цією перемогою. Не зіграй ми так агресивно, без такого пресингу, ми б не перемогли цю команду», — сказав Гвардіола в ефірі телеканалу «Футбол 1».