П'ятов: Зараз 21 століття, я знав, куди проб'є Агуеро

Воротар «Шахтаря» Андрій П'ятов прокоментував поразку від «Манчестер Сіті» (0:2).

«Готувалися до такого, спочатку добре справлялися. Гол нас надломив, це моя вина, проспав.

Нам пенальті не знаю за що дали, а в їхній бік ви бачили який не поставили. Арбітр повинен був бути трохи об'єктивніше. Пенальті не було, Сане прокинув м'яч у прапорець і пірнув.

Чи знав я, куди буде бити Агуеро? Зараз 21 століття, ми вивчали нашого суперника. Але це заслуга нашого тренера, він мені підказав. До матчу дивилися манеру Агуеро», – сказав П'ятов.