П'ятов: Зараз 21 століття, я знав, куди проб'є Агуеро
00:13, 27 вересня 2017Футбол
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Воротар "Шахтаря" прокоментував гру з "Манчестер Сіті".
Андрій П'ятов був одним з кращих у складі "Шахтаря" / Reuters
Воротар «Шахтаря» Андрій П'ятов прокоментував поразку від «Манчестер Сіті» (0:2).
«Готувалися до такого, спочатку добре справлялися. Гол нас надломив, це моя вина, проспав.
Нам пенальті не знаю за що дали, а в їхній бік ви бачили який не поставили. Арбітр повинен був бути трохи об'єктивніше. Пенальті не було, Сане прокинув м'яч у прапорець і пірнув.
Чи знав я, куди буде бити Агуеро? Зараз 21 століття, ми вивчали нашого суперника. Але це заслуга нашого тренера, він мені підказав. До матчу дивилися манеру Агуеро», – сказав П'ятов.
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