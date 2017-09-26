"Боруссія" програла "Реалу" в Лізі чемпіонів (результати всіх ігор)
Відбулася перша половина матчів 2-го туру Ліги чемпіонів.
У вівторок в Європі відбулися 8 матчів групового етапу Ліги чемпіонів, центральним з яких був матч у Дортмунді, де німецька "Борусія" приймала іспанський "Реал" з Мадрида. Як повідомляє офіційний сайт змагань, команда Андрія Ярмоленка зазнала поразки - 1:3. При цьому українець провів на полі весь поєдинок.
У Дортмунді мадридці відкрили рахунок на 18-й хвилині, потім подвоїли перевагу на 50-й і спокійно довели гру до перемоги. Дубль на рахунку неповторного Роналду.
Ліга чемпіонів. 26 вересня.
Результати всіх матчів
АПОЕЛ - Тоттенхем - 0:3
Борусія Д. - Реал - 1:3
Монако - Порту - 0:3
Бешикташ - Лейпциг - 2:0
Манчестер Сіті - Шахтар - 2:0
Наполі - Фейєноорд - 3:1
Спартак - Ліверпуль - 1:1
Севілья - Марібор - 3:0