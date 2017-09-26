"Боруссія" програла "Реалу" в Лізі чемпіонів (результати всіх ігор)

У вівторок в Європі відбулися 8 матчів групового етапу Ліги чемпіонів, центральним з яких був матч у Дортмунді, де німецька "Борусія" приймала іспанський "Реал" з Мадрида. Як повідомляє офіційний сайт змагань, команда Андрія Ярмоленка зазнала поразки - 1:3. При цьому українець провів на полі весь поєдинок.

У Дортмунді мадридці відкрили рахунок на 18-й хвилині, потім подвоїли перевагу на 50-й і спокійно довели гру до перемоги. Дубль на рахунку неповторного Роналду.

Ліга чемпіонів. 26 вересня.

Результати всіх матчів

АПОЕЛ - Тоттенхем - 0:3

Борусія Д. - Реал - 1:3

Монако - Порту - 0:3

Бешикташ - Лейпциг - 2:0

Манчестер Сіті - Шахтар - 2:0

Наполі - Фейєноорд - 3:1

Спартак - Ліверпуль - 1:1

Севілья - Марібор - 3:0