"Манчестер Сіті" насилу переграв "Шахтар" у матчі Ліги чемпіонів

У Манчестері завершився матч 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Манчестер Сіті" обіграв донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Донеччани гідно провели перший тайм, граючи на рівних з набагато більш грізним суперником. Але, на самому початку другого тайму, англійці вирішили долю матчу на свою користь. Марлос обрізався в центрі поля, Давід Сільва добіг до штрафної "Шахтаря" і зробив поперечну передачу на Кевіна де Брюйне, який поклав м'яч у ближню "дев'ятку".

Цікаво, що на 72-й хвилині Кун Агуеро не забив пенальті. Блискуче зіграв у цьому епізоді Андрій П`ятов. Голкіпер "Шахтаря" вгадав кут і відбив м'яч на кутовий.

А в самій кінцівці, на 90-й хвилині, Стерлінг подвоїв перевагу своєї команди, принісши "МанСіті" цілком заслужену, але дуже важку перемогу.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.