"Шахтар" (U-19) програв "Ман Сіті" в Юнацькій лізі УЄФА

Команда «Шахтаря» серед 19-річних програла одноліткам з «Манчестер Сіті» (U-19) у другому турі Юнацької ліги УЄФА.

Зустріч пройшла в Манчестері на «Міні-Стедіум», завершившись перемогою британських молодих гравців - 3:1.

Господарі першими забили два м'ячі наприкінці першого тайму і на початку другого. Єдиний гол гірників за рахунку 0:2 на 53-й хвилині забив півзахисник Володимир Якимець. Під завісу зустрічі "Ман Сіті" (U-19) забив третій м'яч.

Нагадаємо, у першому турі юнацька команда «Шахтаря» також програла одноліткам з «Наполі» (1:2). Таким чином, молоді гірники поки без набраних очок у Юнацькій лізі УЄФА.