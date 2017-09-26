"Манчестер Сіті" втратив основного крайнього захисника перед матчем з "Шахтарем"

Лівий захисник "Манчестер Сіті" Бенжамен Менді через травму коліна пропустить сьогоднішній поєдинок Ліги чемпіонів проти "Шахтаря", повідомляє ESPN.

23-річний футболіст отримав травму коліна в минулу суботу в матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Крістал Пелас" (5:0).

Коліно гравця сильно роздулося після зіткнення, але спочатку лікарі припускали, що це може бути лише сильний забій, і наставник Хосеп Гвардіола не виключав можливості участі Менді у сьогоднішній грі.

Однак тепер з'явилася підозра на пошкодження зв'язок, що може загрожувати захиснику хірургічним втручанням і тривалим відновленням.

Замінити гравця на лівому фланзі можуть правий захисник Данило, півзахисник Фабіан Делф або вінгер Лерой Сане.

Як повідомляв УНІАН, манчестерському клубу не допоможе сьогодні також капітан Венсан Компані, який також не залікував пошкодження.

Поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" — "Шахтар" відбудеться сьогодні, початок — о 21:45 за київським часом.

УНІАН проведе текстову трансляцію матчу.