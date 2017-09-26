Шевченко: У нас хороший шанс пробитися на чемпіонат світу
Головний тренер збірної України дав інтерв'ю офіційному сайту ФІФА.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні заключних матчів кваліфікації до чемпіонату світу-2018 проти Косово (6 жовтня) і Хорватії (9 жовтня) дав інтерв'ю прес-службі FIFA, в якому поділився думкою про розклад сил в нашій відбірковій групі.
«У нас дуже складна група. З самого початку відбіркового турніру всі тренери в нашій групі говорили про баланс сил в ній. Всі команди рівні. Наприклад, дуже важко грати проти Ісландії або Хорватії на виїзді.
У нашої збірної є хороший шанс пробитися на чемпіонат світу. Попереду на нас чекає два дуже важливих матчі проти Косова і Хорватії. Мені здається, що перед цими поєдинками все складається для нас добре.
Щоб виграти дві гри, нам не достатньо буде просто бігти вперед. Потрібно показати все найкраще, що у нас є. Тиск на нас, атмосфера на стадіонах і важливість цих зустрічей дуже великі. Ми добре підготуємося і, я сподіваюся, зможемо здобути результат".
Шевченко вважає, що у збірної України достатньо кваліфікованих гравців.
"Я сподіваюся, що найближчим часом українські футболісти отримають визнання у світі. У нас є кілька хороших молодих гравців і пару вже сформованих футболістів, таких як Андрій Ярмоленко з «Боруссії» Дортмунд і Євген Коноплянка з «Шальке».
Сподіваюся, що українські гравці будуть показувати себе тільки з кращого боку, постійно рости і одного разу зможуть претендувати на найвищі індивідуальні нагороди світового футболу».
Як повідомляв УНІАН, на збір перед матчами проти Косова і Хорватії Андрій Шевченко викликав 23 футболіста.