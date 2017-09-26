Ярмоленко вийде в стартовому складі "Боруссії" на матч Ліги чемпіонів з "Реалом"
14:14, 26 вересня 2017Футбол
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Прес-служба дортмундської «Боруссії» спрогнозувала стартові склади на матч групового раунду ЛЧ
Ярмоленко вийде на поле в стартовому складі "Боруссії" / bvb.de
27-річний український гравець дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко вийде в стартовому складі на матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала», повідомляє Sport.ua з посиланням на офіційний зайт клубу.
Прес-служба німецького клубу спрогнозувала стартові склади команд на цей матч.
«Боруссія» Дортмунд: Бурки, Сократіс, Бартра, Толян, Піщек, Шахін, Кастро, Гетце, Філіп, Ярмоленко, Обамеянг.
«Реал» Мадрид: Навас, Рамос, Варан, Карвахаль, Начо, Каземіро, Кроос, Модріч, Іско, Роналду, Бейл.
Як повідомляв УНІАН, матч «Боруссія» Дортмунд – «Реал» Мадрид відбудеться на стадіоні «Сігнал Ідуна Парк» сьогодні, 26 вересня. Початок – о 21:45.
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