Ярмоленко повернувся до тренувань і готується до матчу "Боруссії" в Лізі чемпіонів проти "Реала" (відео)

11:35, 26 вересня 2017
Футбол
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Український півзахисник пропускав попередній матч Бундесліги.

Ярмоленко забив дуже красивий гол у матчі Ліги чемпіонів / Reuters

Український гравець дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко готується з командою до матчу проти мадридського «Реала» в Лізі чемпіонів, повідомляється в Twitter німецької команди.

Раніше українець пропустив тренування, на якому також були відсутні і футболісти, які брали участь в матчі з «Боруссією» Менхенгладбах (6:1). Сам Ярмоленко участь в матчі не брав.

Нагадаємо, Ярмоленко потрапив у збірну 5-го туру Бундесліги за версією престижного видання Кіскег. 27-річний українець взяв участь у всіх голах свого клубу в матчі проти "Гамбурга" (3:0), коли був на полі.

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Теги: #Ярмоленко Борусія#Ярмленко Борусія-Реал