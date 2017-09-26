Ярмоленко повернувся до тренувань і готується до матчу "Боруссії" в Лізі чемпіонів проти "Реала" (відео)
11:35, 26 вересня 2017Футбол
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Український півзахисник пропускав попередній матч Бундесліги.
Ярмоленко готується до матчу Ліги чемпіонів з "Реалом" / Reuters
Український гравець дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко готується з командою до матчу проти мадридського «Реала» в Лізі чемпіонів, повідомляється в Twitter німецької команди.
Раніше українець пропустив тренування, на якому також були відсутні і футболісти, які брали участь в матчі з «Боруссією» Менхенгладбах (6:1). Сам Ярмоленко участь в матчі не брав.
Нагадаємо, Ярмоленко потрапив у збірну 5-го туру Бундесліги за версією престижного видання Кіскег. 27-річний українець взяв участь у всіх голах свого клубу в матчі проти "Гамбурга" (3:0), коли був на полі.
Weitere Impressionen des #BVB-Abschlusstrainings. #BVBRMA (Video: @RN_Florian) pic.twitter.com/h48PIgopJe— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) 25 вересня 2017 р.
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