Степаненко перед матчем "Манчестер Сіті" - "Шахтар": Ми повинні бути стриманими і сконцентрованими

Напередодні матчу 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА "Манчестер Сіті" - "Шахтар" півзахисник донецької команди Тарас Степаненко відповів на питання ЗМІ на регламентній передматчевій прес-конференції в Манчестері, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

"Щоб досягати результату в таких турнірах, потрібно вміти правильно діяти як з м'ячем, так і без нього. Зрозуміло, що ми зустрінемося з командою, у якрї володіння за статистикою завжди більше. В «Манчестер Сіті» роблять на це ставки. Ми повинні бути стриманими і сконцентрованими. Думаю, це один з ключових моментів завтра. В атаці «городяни» імпровізують, тому, щоб перемогти, потрібно бути дуже уважними", - зазначив Степаненко.

Читайте такожФонсека перед грою "Шахтаря" з "Ман Сіті": Багато хто скаже, що у нас немає шансів Кажучи про колишнього партнера по команді Фернандіньо, який зараз виступає у складі "Мансіті", український півзахисник сказав: "Знаю, що з Фернандіньо добре спілкується В'ячеслав Шевчук. Цілком можливо, вони обговорювали майбутню гру. Я лише чув від Олександра Зінченка, що Ферна був дуже радий, коли «Манчестер Сіті» і «Шахтар» потрапили в одну групу. Він говорив про це і в інтерв'ю. Думаю, для нього це буде принциповий матч".

А говорячи про допінг-історію з капітаном команди Даріо Срною, зазначив: "Це великий удар, і насамперед для Даріо. Ми його підтримуємо і віримо, що те, що трапилося – це якийсь збіг обставин, це не залежало від Срни. У будь-якому випадку ми зобов'язані йти вперед. Повинні показувати, що ми – сильний колектив, хто б не випав в тій чи іншій ситуації. Команда не може залежати від однієї людини. Всі ми – з Даріо. І йдемо далі, адже якщо будемо дивитися назад, то нічого не досягнемо в майбутньому".

Як повідомляв УНІАН, матч "Манчестер Сіті" - "Шахтар" відбудеться сьогодні ввечері в Манчестері і почнеться в 21.45 за київським часом.