"Манчестер Сіті" - "Шахтар": де дивитися?
10:38, 26 вересня 2017Футбол
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Відразу два вітчизняних телеканали покажуть гру 2-го туру Ліги чемпіонів.
Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / hotology.ru
Сьогодні в Манчестері відбудеться матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Сіті" прийматиме донецький "Шахтар".
Гру покажуть відразу два вітчизняних телеканали.
Матч з Манчестера можна буде подивитися на загальнонаціональному телеканалі "Україна" і спеціалізованому супутниковому "Футбол 1".
Як повідомляв УНІАН, початок матчу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Шахтар" в Манчестері о 21.45 за київським часом.
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