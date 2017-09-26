"Манчестер Сіті" - "Шахтар": де дивитися?

Сьогодні в Манчестері відбудеться матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Сіті" прийматиме донецький "Шахтар".

Гру покажуть відразу два вітчизняних телеканали.

Матч з Манчестера можна буде подивитися на загальнонаціональному телеканалі "Україна" і спеціалізованому супутниковому "Футбол 1".

Як повідомляв УНІАН, початок матчу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Шахтар" в Манчестері о 21.45 за київським часом.