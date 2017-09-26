"Шахтар" є аутсайдером у матчі Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" на котируваннях букмекерів

Провідні букмекерські контори світу оцінили шанси команд у сьогоднішніх матчах Ліги чемпіонів, де англійський "Манчестер Сіті" є фаворитом у грі з донецьким "Шахтарем", повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

Портал зібрав дані 25 провідних контор світу, де середній коефіцієнт на перемогу англійців становить 1.18 до 1, на нічию - 7.60 до 1, а на перемогу донеччан - 13.81 до 1.

Читайте такожФонсека перед грою "Шахтаря" з "Ман Сіті": Багато хто скаже, що у нас немає шансів Найменшу віру в перемогу донеччан має ComeOn - 16.00 до 1, а найбільшу - Sportingbet - 9,75 до 1. Втім, у перемозі господарів з Манчестера не сумнівається ніхто - від 1,14 до 1,22.

Як повідомляв УНІАН, матч "Манчестер Сіті" - "Шахтар" розпочнеться сьогодні в Манчестері о 21.45 за київським часом.