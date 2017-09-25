Фонсека перед грою "Шахтаря" з "Ман Сіті": Багато хто скаже, що у нас немає шансів

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека на прес-конференції поділився очікуваннями від майбутнього матчу 2-го туру групи F Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті». Португальський наставник зазначив, що команда підходить до матчу у відмінній формі.

«Ми розуміємо, наскільки складною буде гра. Зустрінемося з однією з кращих у світі команд, яка краще за всіх грає в атаці — 24 голи, 2 пропущених. «Сіті» відмінно показує себе в останніх матчах. Ми всі знаємо сильні якості гравців і тренера. Очікуємо, як і завжди, дуже складну гру. Ми постаралися за короткі терміни підготувати команду і будемо намагатися завтра показати результат», - зазначив Фонсека.

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«Якщо подивимося на їх чудовий склад, то багато хто скаже, мовляв, у нас немає шансів. Але я вірю, що нам під силу домогтися результату, показавши український футбол. Ми хочемо зробити "Шахтар" великим клубом, і гравці хочуть виступати в такому турнірі, як Ліга чемпіонів. Ми багато працювали в минулому році заради такої можливості. Ми повинні бути самими собою і вірити в позитивний результат».

Фонсека також прокоментував допінговий скандал навколо Даріо Срни.

«Він хороший гравець, великий професіонал, нам його не вистачає. Але говорити більше про цю ситуацію я не можу».

Поки не ясно, хто буде капітаном "Шахтаря" у відсутність хорвата.

«Степаненко, П'ятов, Тайсон. Все залежить від того, хто вийде в стартовому складі. В останньому матчі капітаном був П'ятов, але вже в наступній грі може бути хтось інший. Вони всі лідери нашої команди», - зауважив Фонсека.