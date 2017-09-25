Ультрас 25 клубів звернулися до Порошенка з вимогою скасувати паспортний контроль на матчах збірної

Ряд фанатських рухів українських клубів звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням втрутитися в ситуацію з продажем ФФУ іменних квитків на матчі збірної.

Фан-рухи не схвалюють механізм продажу іменних квитків на матчі, роблячи відсилання до скандальних законів від 16 січня 2014 року, в яких, серед ряду обмежень, була норма про таку схему продажу перепусток.

Фанатські рухи закликають до дотримання чинного законодавства та скасування такого механізму.

"Змушуючи купувати квитки за паспортами, чиновники ФФУ проявляють неповагу до конституційних прав і свобод громадян. Адже згідно Конституції України, ніхто не може змусити громадян робити те, що не передбачено законом. Вимагаємо забезпечити дотримання законодавства України", - йдеться в заяві ультрас, яка опублікована на порталі Ultras.org.ua.

Звернення підтримали фанатські рухи «Шахтаря», «Динамо», «Дніпра», «Вереса», «Волині», «Ворскли», «Десни», «Черкаського Дніпра», «Зірки», «Зорі», «Карпат», «Кристала», «Металіста», «Ниви» (Вінниця), «Ниви» (Тернопіль), «Оболоні», «Олександрії», «Поділля», «Скали», «Таврії», «Чорноморця», «Миколаєва», «Полтави», «ЦСКА» (Київ).

Найближчий домашній матч збірної України відбудеться 9 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" проти збірної Хорватії.

До цього квитки за паспортами відпускалися на поєдинок з Туреччиною (2:0), що відбувся 2 вересня у Харкові.