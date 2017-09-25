"Ман Сіті" перед матчем з "Шахтарем" залишився без свого капітана

Центральний захисник "Манчестер Сіті" Венсан Компані не допоможе своїй команді в найближчому матчі проти "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.

Компані пошкодив литковий м'яз в розташуванні збірної Бельгії на початку вересня і з тих пір не виходив на поле.

На передматчевій прес-конференції головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, що Компані не встигає відновитися до матчу проти "Шахтаря" і пропустить його. Про це повідомив твіттер "городян".

У той же час, має шанси вийти на поле Ілкай Гюндоган, який отримав пошкодження в матчі Кубка англійської Ліги проти "Вест Бромвіча", але уникнув серйозної травми.

Стан Бенжамена Менді, який отримав невелике пошкодження в грі проти "Крістал Пелас", буде оцінюватися сьогодні.

Матч між "Шахтарем" і "Манчетсер Сіті" в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів відбудеться завтра, 26 вересня.