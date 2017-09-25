Президента "Ювентуса" відсторонили від футболу

Президент туринського "Ювентуса" Андреа Аньєллі отримав річну дискваліфікацію.

Раніше італійська федерація футболу почала розслідування у справі президента "Ювентуса" Андреа Аньєллі. Функціонер підозрювався в незаконних зв'язках з угрупованням вболівальників, яких він заохочував спекулювати квитками.

Як повідомила Football Italia, Аньєллі був дискваліфікований на один рік, під час якого він не зможе займатися футбольною діяльністю. Крім того, на 300 тисяч євро був оштрафований "Ювентус".

За інформацією джерела, прокурор, який вів справу, вимагав у якості покарання для Аньєллі відсторонення від футболу на 2,5 року, а також 50 тисяч євро штрафу.

Зазначимо, що нещодавно Аньєллі був обраний президентом Асоціації європейських клубів, змінивши на посту Карла-Хайнца Румменігге з "Баварії".