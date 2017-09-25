Гвардіола: Мої помічники сказали "Вау", вперше побачивши гру "Шахтаря"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зазначив високу якість гри "Шахтаря" напередодні матчу в Лізі чемпіонів.

Наставник англійської команди зізнався, що його тренерський штаб був вражений рівнем гри донеччан.

«Кожен раз, коли граю проти "Шахтаря", мене відвідує одне й те ж почуття. Коли мої помічники вперше відправилися подивитися їхній матч, то, повернувшись, сказали «Вау». Гра "Шахтаря" заслуговує всілякої похвали від мене», — цитує Гвардіолу твіттер "Ман Сіті".

«Гравці розуміють, що зараз тільки вересень. "Сіті" завжди добре стартує, але утримати стабільність результатів не вдавалося. Працюємо над цим від матчу до матчу».

Тренер також згадав про провальне протистояння з "Монако" в плей-офф Ліги чемпіонів минулого сезону, зазначивши, що вирішальним став лише один тайм.

«Ми вилетіли від "Монако" в минулому сезоні, оскільки зіграли погано 45 хвилин з усіх 180».

Кажучи про деякі кадрові моменти, Гвардіола зазначив велику користь для команди від гри хавбека Кевіна де Брейне і форварда Габріела Жезуса.

«Трансферне вікно закрите, але робота ведеться. Хочемо, щоб де Брейне залишався в "Сіті" якомога довше».

«На полі і поза ним мене радує поведінка і гра Жезуса. Він допомагає забивати Агуеро, бере участь в пресингу і додає нам динаміки. Габріел дуже важливий для нас».

Матч між "Манчестер Сіті" і "Шахтарем" відбудеться завтра, 26 вересня.