Поліцейський зламав ногу вболівальнику під час матчу чемпіонату Росії
15:36, 25 вересня 2017Футбол
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Вболівальники пітерського "Зеніту" побилися з поліцією.
На матчі чемпіонату Росії відбулися зіткнення поліції і фанатів / yarreg.ru
Зіткненнями поліції і фанатів був затьмарений черговий матч чемпіонату Росії з футболу у Краснодарі. Поліцейський зламав ногу одному з уболівальників санкт-петербурзького «Зеніту» під час поєдинку російської прем'єр-ліги з «Краснодаром». Про це повідомляє видання «Фонтанка».
Не всі представники ультрас гостей змогли потрапити на стадіон, що і стало причиною конфлікту.
Бійка зав'язалася на підходах до стадіону кубанського клубу. Одного з уболівальників поліцейські повалили на землю і били. При цьому фанату зламали ногу.
Конфлікт стався через брак квитків для петербурзьких уболівальників. Для них була виділена квота в 1000 квитків, а на матч підтримати "Зеніт" прибуло набагато більше глядачів.
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