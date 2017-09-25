Поліцейський зламав ногу вболівальнику під час матчу чемпіонату Росії

Зіткненнями поліції і фанатів був затьмарений черговий матч чемпіонату Росії з футболу у Краснодарі. Поліцейський зламав ногу одному з уболівальників санкт-петербурзького «Зеніту» під час поєдинку російської прем'єр-ліги з «Краснодаром». Про це повідомляє видання «Фонтанка».

Не всі представники ультрас гостей змогли потрапити на стадіон, що і стало причиною конфлікту.

Бійка зав'язалася на підходах до стадіону кубанського клубу. Одного з уболівальників поліцейські повалили на землю і били. При цьому фанату зламали ногу.

Конфлікт стався через брак квитків для петербурзьких уболівальників. Для них була виділена квота в 1000 квитків, а на матч підтримати "Зеніт" прибуло набагато більше глядачів.