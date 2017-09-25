Кавані відмовився від 1 млн євро в обмін на право бити пенальті замість Неймара

Форвард «ПСЖ» Едінсон Кавані відхилив пропозицію президента клубу Нассера Аль-Хелайфі, згідно з якою уругваєць отримував бонус у розмірі 1 мільйона євро в обмін на відмову від виконання 11-метрових на користь партнера по атаці Неймара.

Про це повідомляє El Pais.

За умовами контракту з парижанами, Кавані міг додатково заробити 1 млн євро як кращий снайпер чемпіонату Франції, але Аль-Хелайфі запропонував йому бонус незалежно від підсумків бомбардирської гонки, з умовою, що пенальті в матчах буде бити Неймар.

За даними джерела, після відмови Кавані Аль-Хелайфі направив своїх представників до Неймара, щоб переконати того поступитися уругвайцю правом на виконання пенальті. Проте бразилець теж не захотів виконувати прохання президента «ПСЖ».

Нагадаємо, що минулого тижня між Кавані і Неймаром стався серйозний конфлікт, який ледь не переріс у бійку. Дві зірки "ПСЖ" не поділили між собою право виконання 11-метрових у матчі чемпіонату Франції.