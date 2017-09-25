"Шахтар" вирушив до Англії на матч проти "Манчестер Сіті" (фото)
13:12, 25 вересня 2017Футбол
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Футболісти донецького клубу, схоже, перебувають у відмінному настрої.
Гірники вирушили на матч 2-го туру Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" / ФК "Шахтар"
Гравці, тренерський штаб і персонал донецького «Шахтаря» у понеділок вранці, 25 вересня, відправилися в Англію, де у вівторок в Манчестері проведуть матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти місцевого «Манчестер Сіті».
Судячи з фотографій, настрій у футболістів напередодні виїзного матчу з фаворитом групи - гарний.
ФК "Шахтар"
Нагадаємо, у стартовому турі групового етапу головного клубного євротурніру "Шахтар" обіграв "Наполі" - 2:1. "Манчестер Сіті" також розпочав турнір з перемоги - 4:0 над "Фейєноордом".
ФК "Шахтар"
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