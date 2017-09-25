Нападник "Реала" Бензема потрапив у ДТП

Форвард «Реала» Карім Бензема став учасником дорожньої аварії в Мадриді, повідомляє Football-Espana.

Французький футболіст був за кермом Audi RS6, коли в його автомобіль в'їхав ззаду Nissan Note. Водії не постраждали, слідів алкоголю в крові у них не виявлено.

Бензема вже потрапляв у схожу ДТП на початку цього року на карибському острові Реюньон. У 2013-му він був затриманий поліцією за водіння без прав. А в 2009 році, після переходу в «Реал» з «Ліона», він врізався в огорожу в Посуело-де-Аларкон недалеко від Мадрида.