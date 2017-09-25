Нападник "Реала" Бензема потрапив у ДТП
12:45, 25 вересня 2017Футбол
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Футболіст не постраждав, але серйозно пошкодив свій і чужий автомобілі.
Карім Бензема / Reuters
Форвард «Реала» Карім Бензема став учасником дорожньої аварії в Мадриді, повідомляє Football-Espana.
Французький футболіст був за кермом Audi RS6, коли в його автомобіль в'їхав ззаду Nissan Note. Водії не постраждали, слідів алкоголю в крові у них не виявлено.
Бензема вже потрапляв у схожу ДТП на початку цього року на карибському острові Реюньон. У 2013-му він був затриманий поліцією за водіння без прав. А в 2009 році, після переходу в «Реал» з «Ліона», він врізався в огорожу в Посуело-де-Аларкон недалеко від Мадрида.
Benzema in yet another car accident https://t.co/Tdv3Lr0okcpic.twitter.com/0OTr7oZtkz— Madrid Barca Fans (@madridbarcafan) 24 вересня 2017 р.
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