Рішення по допінговій справі Срни можуть прийняти 29 вересня, йому загрожує 1-2 роки дискваліфікації (відео)

Координатор допінг-контролю чемпіонату України Максим Бецько в інтерв'ю програмі "Профутбол" розповів про деталі справи Даріо Срни, допінг-проба якого показала заборонену речовину.

Срна сповіщений про результати допінг-тесту 18 вересня. У нього є 10 днів, щоб надати свої пояснення.

Вже 29 вересня може бути ухвалено рішення про відсторонення 35-річного хорватського захисника «Шахтаря» від участі в будь-яких матчах на території України до остаточного вердикту. УЄФА буде приймати окреме рішення.

За словами Бецька, навіть якщо Срна доведе, що приймав допінг не з метою отримати перевагу над суперниками, йому все одно доведеться нести відповідальність. Гравцеві загрожує 1-2 роки дискваліфікації.