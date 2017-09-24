"Ворскла" на 92-й хвилині врятувала нічию в поєдинку з "Зорею"

У Полтаві відбувся завершальний поєдинок 10-го туру УПЛ, в якому "Ворскла" приймала "Зорю".

Матч завершився нічийним рахунком 1:1.

Перший гол у матчі на 44-й хвилині дальнім ударом з допомогою рикошету від захисника забив Євген Опанасенко. Саме він вивів "Зорю" вперед.

Полтавчани намагалися врятувати ситуацію протягом усього другого тайму, і їм це вдалося вже в компенсований час. На 92-й хвилині м'яч забив форвард господарів Юрій Коломоєць.

Таким чином, «Зоря» не може перемогти вже в четвертому матчі поспіль, а «Ворскла» закріпилася на третьому місці турнірної таблиці УПЛ з 18 очками.

Відзначимо, що всі чотири зустрічі ігрового дня в УПЛ завершилися з рахунком 1:1. З таким рахунком закінчилися матчі "Сталь" - "Олімпік", "Маріуполь" - "Олександрія", "Карпати" - "Чорноморець" і "Ворскла" - "Зоря".

Крім того, п'ять з шести матчів 10-го туру закінчилися з нічийним результатом. Перемогти вдалося лише "Шахтарю".