"Карпати" і "Чорноморець" поділили очки в матчі УПЛ
21:27, 24 вересня 2017Футбол
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Команди обмінялися голами в першому таймі.
"Карпати" - "Чорноморець" - 1:1 / ua-football.com
У Львові відбувся матч 10-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" і "Чорноморець" зіграли внічию, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Обидва голи були забиті в перші півгодини гри. На 7-й хвилині Гладкий заробив пенальті у ворота "Чорноморця" і сам же його реалізував, відкривши рахунок у матчі. На 29-й хвилині Хобленко відновив статус-кво.
У другому таймі команди не реалізували ряд своїх шансів.
В результаті "Карпати" набирають 8 очок в турнірній таблиці, у "Чорноморця" - 6 пунктів і останнє місце в таблиці.
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