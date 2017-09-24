"Карпати" і "Чорноморець" поділили очки в матчі УПЛ

У Львові відбувся матч 10-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" і "Чорноморець" зіграли внічию, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Обидва голи були забиті в перші півгодини гри. На 7-й хвилині Гладкий заробив пенальті у ворота "Чорноморця" і сам же його реалізував, відкривши рахунок у матчі. На 29-й хвилині Хобленко відновив статус-кво.

У другому таймі команди не реалізували ряд своїх шансів.

В результаті "Карпати" набирають 8 очок в турнірній таблиці, у "Чорноморця" - 6 пунктів і останнє місце в таблиці.