Розлючений турецький вболівальник на емоціях розбив телевізор
Стамбульське дербі "Фенербахче" - "Бешикташ" викликало шквал переживань.
Вболівальник турецького "Фенербахче" так підтримував свою команду, що розлютився і розбив вщент телевізор.
Цей кумедний випадок стався під час перегляду гри між "Фенербахче" і "Бешикташем", яка в Туреччині викликає небувалий ажіотаж і носить назву "Стамбульське дербі", повідомляє "Проспорт-ТСН".
Після одного з епізодів у цьому матчі фанат не витримав напруги і вдарив кулаком по своєму телевізору - як наслідок, цю техніку вже тоді можна було відносити на смітник.
Ozan Tufan golü kaçırdı, taraftar televiyonu kırdı! pic.twitter.com/YRWaD2ju63— Fotomaç (@fotomac) 24 вересня 2017 р.
Цікавий той факт, що цей відеоролик подивився один з гравців "Фенербахче", який пообіцяв відшкодувати вартість телевізора.
Цікаво, що сама гра між цими командами завершилася перемогою "Фенербахче" з рахунком 2:1.