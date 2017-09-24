Розлючений турецький вболівальник на емоціях розбив телевізор

Вболівальник турецького "Фенербахче" так підтримував свою команду, що розлютився і розбив вщент телевізор.

Цей кумедний випадок стався під час перегляду гри між "Фенербахче" і "Бешикташем", яка в Туреччині викликає небувалий ажіотаж і носить назву "Стамбульське дербі", повідомляє "Проспорт-ТСН".

Після одного з епізодів у цьому матчі фанат не витримав напруги і вдарив кулаком по своєму телевізору - як наслідок, цю техніку вже тоді можна було відносити на смітник.

Ozan Tufan golü kaçırdı, taraftar televiyonu kırdı! pic.twitter.com/YRWaD2ju63 — Fotomaç (@fotomac) 24 вересня 2017 р.

Цікавий той факт, що цей відеоролик подивився один з гравців "Фенербахче", який пообіцяв відшкодувати вартість телевізора.

Цікаво, що сама гра між цими командами завершилася перемогою "Фенербахче" з рахунком 2:1.