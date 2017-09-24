Онлайн-відеотрансляція "Карпати" - "Чорноморець": Прем'єр-ліга, 10 тур
У Львові проходить матч між двома аутсайдерами вищого дивізіону.
Сьогодні у Львові на стадіоні "Україна" проходить один із заключних матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому зустрічаються "Карпати" і "Чорноморець", повідомляє офіційний сайт змагань.
Обидві команди замикають турнірну таблицю. "Карпати" мають 7 очок у своєму активі (11-е місце), у "Чорноморця" - всього 5 (останнє, 12-е місце).
Зазначимо, що львів'яни в середині поточного тижня вилетіли з розіграшу Кубку України, програвши второліговому "Прикарпаттю". При цьому вболівальники "Карпат" вкрай незадоволені результатами команди у поточному сезоні.
"Чорноморець" же потихеньку вибирається з глибокої кризи. Особливо варто відзначити нічию "моряків" з "Шахтарем" у попередньому турі УПЛ.
У будь-якому випадку, переможець цього протистояння залишить останнє місце в турнірній таблиці, тому дуель викликає інтерес.
Матч "Карпати" - "Чорноморець" розпочнеться о 19.30.
ТВ-трансляція - телеканал 2+2.