"Маріуполь" після звільнення Севідова втратив очки в матчі з "Олександрією"

У Маріуполі відбувся ще один поєдинок 10-го туру футбольної Прем'єр-ліги. Господарі - ФК "Маріуполь" - зіграли внічию 1:1 з "Олександрією", повідомляє офіційний сайт УПЛ.

На 28-й хвилині гості вийшли вперед. Старенький головою скинув м'яч на Грицука, і той у падінні в стрибку відправив м'яч у ворота.

Після перерви ініціативою володіли футболісти "Маріуполя", але зуміли забити лише одного разу. На 86-й хвилині після розіграшу кутового Яворський також в падінні пробив головою, встановивши остаточний рахунок - 1:1.

Відзначимо, що "Маріуполь" проводив перший поєдинок після звільнення Олександра Севідова. Нагадаємо, що командою керує новий тренер Олександр Бабич.