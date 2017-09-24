"Маріуполь" після звільнення Севідова втратив очки в матчі з "Олександрією"

18:59, 24 вересня 2017
Футбол
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Протягом майже всього поєдинку маріупольці програвали, але врятувалися за 5 хвилин до кінця зустрічі.

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У Маріуполі відбувся ще один поєдинок 10-го туру футбольної Прем'єр-ліги. Господарі - ФК "Маріуполь" - зіграли внічию 1:1 з "Олександрією", повідомляє офіційний сайт УПЛ.

На 28-й хвилині гості вийшли вперед. Старенький головою скинув м'яч на Грицука, і той у падінні в стрибку відправив м'яч у ворота.

Після перерви ініціативою володіли футболісти "Маріуполя", але зуміли забити лише одного разу. На 86-й хвилині після розіграшу кутового Яворський також в падінні пробив головою, встановивши остаточний рахунок - 1:1.

Відзначимо, що "Маріуполь" проводив перший поєдинок після звільнення Олександра Севідова. Нагадаємо, що командою керує новий тренер Олександр Бабич.

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Теги: #10-й тур УПЛ#Маріуполь - Олександрія