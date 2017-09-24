Головний тренер "Сталі" Мелікян заявив, що подає у відставку

Головний тренер «Сталі» Єгіше Мелікян заявив, що подає у відставку.

«Я хочу повідомити, що подаю у відставку. Я не можу дати результату і потрібно щось міняти.

Я не хочу виправдовуватися. Як тренер, я повинен давати результат, а ми не виграли 8-й матч поспіль. Хочу подякувати президенту за те, що вірив у мене протягом нашого, на жаль, короткочасного співробітництва.

Читайте такожСевідов залишив посаду головного тренера ФК "Маріуполь", новий наставник Бабич - ЗМІПрезидент «Сталі» для мене – найрідніша людина. Я не хочу йти проти нього. Сподіваюся, що мій наступник дасть результат, якого не зміг дати я. До зими я хочу відпочити і не хочу нічим займатися», – сказав Мелікян в інтерв'ю телеканалу «Футбол 1».

Нагадаємо, що «Сталь» сьогодні зіграла внічию з «Олімпіком», вперше не програвши з липня.

Як раніше повідомляв УНІАН, у п'ятницю пост головного тренера ФК "Маріуполь" залишив Олександр Севідов, а на його місце прийшов Олександр Бабич.