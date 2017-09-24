"Сталь" і "Олімпік" зіграли внічию в 10-му турі УПЛ

У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" відбувся поєдинок 10-го туру Прем'єр-ліги, в якому каменська "Сталь" в якості номінального господаря протистояла донецькому "Олімпіку".

Зустріч завершилася нічийним рахунком 1:1.

У першому таймі перевагу здобули футболісти з Кам'янського. На 25-й хвилині після навісу з кутового Михайло Месхі головою підрізав м'яч у дальній кут воріт гостей - 1:0.

У другому таймі ініціативу перехопив "Олімпік" і на 60-й хвилині досяг успіху. Моха справа увірвався в штрафний, п'ятою зробив передачу у воротарський майданчик, звідки Станіслав Біленький несильним ударом закотив м'яч у ворота. У "Олімпіка" було ще кілька шансів вийти вперед, але рахунок до фінального свистка не змінився.

"Сталь" набрала 7 очок, у "Олімпіка" - 14 пунктів в турнірній таблиці.