Ярмоленко пропустив тренування "Боруссії"

Український півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко пропустив недільне тренування команди. Про це повідомив твіттер Ruhr Nachrichten BVB.

Причини відсутності українця поки невідомі.

Зазначимо, що тренування також пропустили гравці, які брали участь у вчорашньому матчі з «Боруссією» (Менхенгладбах).

Нагадаємо, вчора Ярмоленко вперше в сезоні не вийшов на поле у матчі своєї нової команди.