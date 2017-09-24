Ярмоленко пропустив тренування "Боруссії"
14:16, 24 вересня 2017Футбол
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Напередодні українець вперше за весь час не вийшов на поле в офіційному матчі команди.
Ярмоленко пропустив тренування в "Боруссії" / facebook.com/BVB.News
Український півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко пропустив недільне тренування команди. Про це повідомив твіттер Ruhr Nachrichten BVB.
Training der #BVB-Reservisten läuft. Ohne #Yarmolenko. (Video: @RN_Florian) pic.twitter.com/cP9P0hStoz— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) 24 вересня 2017 р.
Причини відсутності українця поки невідомі.
Зазначимо, що тренування також пропустили гравці, які брали участь у вчорашньому матчі з «Боруссією» (Менхенгладбах).
Нагадаємо, вчора Ярмоленко вперше в сезоні не вийшов на поле у матчі своєї нової команди.
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