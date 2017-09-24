Ярмоленко пропустив тренування "Боруссії"

14:16, 24 вересня 2017
Футбол
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Напередодні українець вперше за весь час не вийшов на поле в офіційному матчі команди.

Ярмоленко пропустив тренування в

Український півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко пропустив недільне тренування команди. Про це повідомив твіттер Ruhr Nachrichten BVB.

Причини відсутності українця поки невідомі.

Зазначимо, що тренування також пропустили гравці, які брали участь у вчорашньому матчі з «Боруссією» (Менхенгладбах).

Нагадаємо, вчора Ярмоленко вперше в сезоні не вийшов на поле у матчі своєї нової команди.

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Теги: #Ярмоленко в Боруссії#Ярмоленко пропустив тренування