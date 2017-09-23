Дортмундська "Борусія" без Ярмоленка розтрощила одноклубників з Менхенгладбаха

У Дортмунді завершився матч 10-го туру німецької Бундесліги, де футболісти "Боруссії" приймали одноклубників з Менхенгладбаха і розгромили суперника з рахунком 6:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Український легіонер команди Андрій Ярмоленко не брав участі в матчі.

"Боруссія" зараз проводить в середньому по два матчі на тиждень і тренерський штраб вдається до ротації. Незважаючи на те, що Ярмоленко відмінно зарекомендував себе в попередніх матчах, гравці вирішили залишити на лавці запасних. Мабуть, з прицілом на майбутні матчі Ліги чемпіонів.

Сьогодні шість голів у ворота "Боруссії" (Менхенгладбах) забивали Максиміліан Філіп (дубль), П'єр-Емерік Обамеянг (хет-трик) і Юліан Вайгл.

У поточній турнірній таблиці "Боруссія" впевнено лідирує після 6 ігор - 5 перемог, 1 нічия 16 очок, різниця м'ячів - 19:1.